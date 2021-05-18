Россия присоединится к международной системе алиментов

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Россия может присоединиться к Конвенции о международной системе взыскания алиментов. Минюст активизирует работу в этом направлении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Константина Чуйченко.

Министр пояснил, что это облегчит взыскание алиментов в случаях, когда недобросовестный должник скрывается в иностранных юрисдикциях и уклоняется от обязанности по содержанию детей и других членов семьи.

Наряду с этим в Минюсте предложили создать отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов. Включённые в него лица должны будут отчитываться перед приставами о своих доходах, сообщать о планируемых поездках. Кроме того, попадание в реестр автоматически повлечёт отдельные ограничения в правах для таких лиц.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате выступили за приравнивание нижнего порога суммы алиментов к половине минимального размера оплаты труда (МРОТ). Помимо этого, была высказана инициатива о включении обязательства по алиментам в решение суда при разводе.