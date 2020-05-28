РФ предложила ВОЗ восемь вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5847b336-a0e4-11ea-8469-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин-кандидатов от коронавируса.

Об этом сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни». По её словам, всего зарегистрировано 124 вакцин-кандидатов. Она оценила участие России, подчеркнув, что РФ внесла большой вклад, передаёт РИА Новости.

Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ, — сказала представитель организации.

Вуйнович рассказала, что по состоянию на 22 мая ВОЗ уведомили о 124 потенциальных вакцинах-кандидатах. Десять из них проходят клиническую оценку, остальные — на доклинической стадии. Она также допустила, что к сегодняшнему дню число вакцин-кандидатов могло возрасти.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-пульмонолог, доктор медицинских наук Андрей Малявин рассказал, какие опасности несёт вакцина от коронавирусной инфекции.