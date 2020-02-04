https://static.news.ru/photo/6dc6bd5a-4744-11ea-95fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка коронавируса, в ночь на среду, 5 февраля.

Сегодня рано утром мы получили окончательное письменное разрешение на пролёт наших самолётов. Поверьте, это тоже непростая процедура. Самолёты в пути, — заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

Он выразил надежду, что всех удастся эвакуировать за одну ночь.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заразившихся в Китае – 20,4 тысячи человек, скончавшихся – 425 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в китайскую Ухань для эвакуации находящихся в городе россиян вылетел первый самолёт Воздушно-космических сил России.