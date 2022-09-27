Режиссер Шахназаров сравнил «Оскар» с гипотетической премией Третьего рейха Режиссер Шахназаров: глупо посылать кинокартину на премию в страну, которая с тобой воюет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карен Шахназаров

Решение отослать фильм на кинопремию в страну, в которой ее «отменят», бессмысленно и не способно продвинуть российскую культуру, заявил режиссер Карен Шахназаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя отказ от выдвижения российских картин на «Оскар». По его словам, было бы нелогичным, если бы Россия отправила отечественное кино на конкурс в страну, которая с ней воюет. Мастер также сравнил американскую кинопремию с гипотетической премией Третьего рейха.

Я тоже состою в этой комиссии и высказался против того, чтобы посылать картину на «Оскар», потому что считаю, что это будет глупостью в сложившейся ситуации. Зачем посылать картину в страну, которая с тобой воюет? Это все равно что во время Второй мировой войны посылать картину в Германию на приз Третьего рейха, — заявил Шахназаров.

Накануне стало известно, что президиум Киноакадемии России решил не выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в 2022 году. Это второй случай за последние 30 лет. РФ не отправляла фильм на «Оскар» в 1992 году.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее назвал отвратительным решение Российской киноакадемии не выдвигать отечественный фильм на кинопремию. По его мнению, это «откровенное силовое давление» на членов Российского оскаровского комитета. Он поддержал режиссеров Павла Чухрая и Николая Досталя, которые в знак протеста покинули организацию.