Режиссер Лунгин высказался о задержании актрисы Искандер Режиссер Лунгин выразил сожаление из-за задержания актрисы Искандер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Лунгин

Кинорежиссера Павла Лунгина расстроила новость о задержании заслуженной артистки России Рамили Искандер, которая снималась в его картине «Царь». В разговоре с «360» он выразил «глубокое сожаление и огорчение». Режиссер подчеркнул, что считает Искандер «чудесной актрисой».

Вы меня убили. Она снималась в фильме «Царь» и была чудесной актрисой. Могу только выразить глубокое сожаление и огорчение, что так произошло, — высказался Лунгин.

Он рассказал изданию, что много лет не видел актрису. По словам кинорежиссера, после съемок фильма они больше не пересекались.

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер ранее задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина, обнаруженными в ее доме в ходе обысков. Против артистки возбуждено уголовное дело по статье «Производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Ей грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Нарколог Василий Шуров рассказал NEWS.ru, что мефедрон, который нашли у Искандер, представляет собой дизайнерский наркотик, его употребление приводит к слабоумию. По словам врача, такие запрещенные вещества вызывают привыкание практически с первого употребления, чем очень опасны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.