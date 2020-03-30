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Нашим домашним любимцам не страшен коронавирус, но они могут страдать от множества других болезней. Проблема в том, что рассказать хозяевам о своём самочувствии кошки или собаки не могут, поэтому ветеринарные врачи указали на самые точные симптомы, которые показывают на необходимость оказания помощи специалистов.

При этом сухой и тёплый нос многие владельцы животных расценивают как то, что их любимец нездоров. Врачи утверждают, что верно это лишь в случае, если он потрескался и шелушится, пишет...