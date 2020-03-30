Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге ввели всеобщий режим самоизоляции до 5 апреля.

Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, — говорится в постановлении городского правительства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ленобласти ввели запрет на выезд за приделы района проживания. Соответствующее решение принял губернатор Александр Дрозденко на совещании с главами регионов.

На данный момент в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 66 человек выздоровели, 9 умерли. В Москве выявлено 1226 заболевших, 28 человек выписаны, 6 умерли.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях