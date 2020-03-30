В Санкт-Петербурге ввели всеобщий режим самоизоляции до 5 апреля.
Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, — говорится в постановлении городского правительства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ленобласти
На данный момент в России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 66 человек выздоровели, 9 умерли. В Москве выявлено 1226 заболевших, 28 человек выписаны, 6 умерли.
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