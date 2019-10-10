https://static.news.ru/photo/212ed4b8-eb33-11e9-bd42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Режим открытого неба в Санкт-Петербурге могут ввести с большими ограничениями. По предварительным данным, авиакомпании РФ предложили Минтрансу допустить иностранных конкурентов к полётам из Северной столицы в режиме открытого неба только в города не ближе 200 км к тем, куда уже летают из мегаполиса отечественные перевозчики.

Режим открытого неба позволит прибывать в Пулково всем иностранным партнёрам независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас сообщение РФ с другими странами контролируется двусторонними соглашениями.

В настоящее время зарубежные перевозчики могут летать в РФ только из страны своей регистрации. Это считается главной причиной, почему на российском рынке отсутствуют ведущие европейские лоукостеры — ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian. В Москву из Будапешта и Лондона летает четвёртый европейский лоукостер — Wizz Air (его «дочка» Wizz Air UK), пишут « Ведомости ».

Ранее News.ru сообщал, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющая аэропортом Петербурга Пулково, озвучила список из 33 стран для разрешения полётов по режиму «открытое небо». Документ отправлен в Министерство транспорта РФ.