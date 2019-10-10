Фото: Сергей Булкин/News.ru

Режим открытого неба в Санкт-Петербурге могут ввести с большими ограничениями. По предварительным данным, авиакомпании РФ предложили Минтрансу допустить иностранных конкурентов к полётам из Северной столицы в режиме открытого неба только в города не ближе 200 км к тем, куда уже летают из мегаполиса отечественные перевозчики.

Режим открытого неба позволит прибывать в Пулково всем иностранным партнёрам независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Сейчас сообщение РФ с другими странами контролируется двусторонними соглашениями.

В настоящее время зарубежные перевозчики могут летать в РФ только из страны своей регистрации. Это считается главной причиной, почему на российском рынке отсутствуют ведущие европейские лоукостеры — ирландская Ryanair, британская EasyJet и Norwegian. В Москву из Будапешта и Лондона летает четвёртый европейский лоукостер — Wizz Air (его «дочка» Wizz Air UK), пишут «Ведомости».

Ранее News.ru сообщал, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющая аэропортом Петербурга Пулково, озвучила список из 33 стран для разрешения полётов по режиму «открытое небо». Документ отправлен в Министерство транспорта РФ.

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