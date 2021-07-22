Рестораторов попросили ввести в меню дешёвую воду

Официальное письмо с просьбой включить в меню ресторанов дешёвую воду направила президенту Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорю Бухарову Национальная ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента ассоциации Альбину Холгову.

По словам президента НАДЭП, ответа на своё письмо представители ассоциации пока не получили, но верят, что получат. Также Альбина Холгова не сомневается, что часть ресторанов поддержат их инициативу с водой.

В магазине вода в маленькой бутылке стоит около 20 рублей, почему в ресторанах её не предлагают хотя бы за 50–70 рублей? Почему она стоит 400 рублей? Например, мне нужно запить таблетку. Что человеку делать? — отметила она.

Ранее в РФ предложили подавать в ресторанах уменьшенные порции еды.