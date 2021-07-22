В РФ предложили подавать в ресторанах уменьшенные порции еды

Посетители кафе и ресторанов в РФ имеют право выбирать объём порции, который может быть стандартным, пониженным или повышенным. Такое предложение Союз потребителей отправил в Роспотребнадзор, сообщают «Известия».

Авторы инициативы считают , что она поможет бороться с «пищевым расточительством».

Регулировать объём порции можно и иначе, предлагая гостям заказать половину порции, три четверти либо целое блюдо, — отметил председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ.

Его организация предложила сформировать рекомендации по рациональному объёму порций для людей разного веса, что поможет сократить потери продовольствия. Тем самым реализуется одна из целей ООН, которая считает, что потери продовольствия в мире к 2030 году следует сократить вдвое.

Ранее стало известно, что эксперты заявили о катастрофе в сфере общественного питания в России. Так, по их данным, за время действия в Москве ограничений по QR-кодам закрылись 170 ресторанов. И это только в Москве. Специалисты отмечают, что в 2020 году на Москву и Подмосковье приходилось 24,8% оборота общественного питания всей страны. В 2019 году этот показатель равнялся 26,8%.