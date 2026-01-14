Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:13

Рэпер Гуф прибыл в суд по делу о банном грабеже

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) прибыл в Наро-Фоминский суд на заседание по обвинению в грабеже, сообщил Telegram-канал «112». По версии следствия, в октябре 2024 года во время конфликта в банном комплексе в деревне Малые Горки артист и его друг Геворк Саруханян похитили у мужчины смартфон iPhone.

Обвинение утверждает, что Долматов угрожал потерпевшему и дважды ударил по лицу, пока приятель держал его руки. Отмечается, что избитым стал брат администратора бани, которую арендовал рэпер.

Суд избрал для Гуфа запрет на часть действий, но позже следователь смягчил меру: рэпера отпустили под подписку о невыезде и сняли электронный браслет. Исполнителю грозит до семи лет колонии.

Ранее продюсер Антон Пронин рассказал, что Долматову перешли авторские права на альбом «Город дорог», который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки. Рэпер заявил, что доход от продаж альбома будет и дальше поступать Антону Пронину.

Гуф
суды
рэперы
грабежи
бани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию
Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.