Рэпер Гуф прибыл в суд по делу о банном грабеже

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) прибыл в Наро-Фоминский суд на заседание по обвинению в грабеже, сообщил Telegram-канал «112». По версии следствия, в октябре 2024 года во время конфликта в банном комплексе в деревне Малые Горки артист и его друг Геворк Саруханян похитили у мужчины смартфон iPhone.

Обвинение утверждает, что Долматов угрожал потерпевшему и дважды ударил по лицу, пока приятель держал его руки. Отмечается, что избитым стал брат администратора бани, которую арендовал рэпер.

Суд избрал для Гуфа запрет на часть действий, но позже следователь смягчил меру: рэпера отпустили под подписку о невыезде и сняли электронный браслет. Исполнителю грозит до семи лет колонии.

Ранее продюсер Антон Пронин рассказал, что Долматову перешли авторские права на альбом «Город дорог», который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки. Рэпер заявил, что доход от продаж альбома будет и дальше поступать Антону Пронину.