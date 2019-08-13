https://static.news.ru/photo/3e42934e-be5d-11e9-8f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: АО "Центр судоремонта "Звёздочка"/vk.com

Восстановление атомной глубоководной станции «Лошарик» запланировано на осень 2019 года. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Ремонт аппарата будет проходить в Центре судоремонта «Звёздочка» в Архангельской области.

На первом этапе из аппарата откачают воду и проведут дефектацию титанового корпуса и внутренних помещений, после будет составлен технический проект на работы по ремонту и восстановлению, — сообщил собеседник ТАСС .

По его словам, уже совершенно точно можно говорить о замене радиоэлектронного оборудования, автоматики, акустического и навигационного оборудования и систем жизнеобеспечения. К ремонту будут привлечены специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» и «Севмаша».

Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. В результате пожара на станции погибли 14 подводников. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа. Официально причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке.

Ранее, как писал News.ru, президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с членами семей офицеров, погибших на борту подлодки «Лошарик». На мероприятии были вдовы, дети и родители подводников.