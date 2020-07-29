Ректор МГУ назвал три сценария начала учебного года

https://static.news.ru/photo/6cbc97ee-d18d-11ea-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Московский государственный университет рассматривает три возможности начать учебный год — в традиционном очном формате, смешанном и полностью дистанционном.

Об этом ТАСС сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он отметил, что до сих пор высказывался в пользу оптимистичного сценария (очного посещения), и таковой всё ещё рассматривается в качестве основного руководством учебного учреждения.

Но мы внимательно наблюдаем за всем, что происходит в мире, и готовим ещё два сценария. Один промежуточный — возможно, мы большие лекции будем делать в онлайн-формате, а практические занятия сумеем вести, по возможности, в обычном режиме. Третий сценарий — когда всё будет в онлайн-режиме, — рассказал ректор.

Садовничий добавил, что дистанционный формат может быть введён на весь первый семестр или на несколько месяцев первого семестра.

Ректор выделил ещё одну проблему, стоящую перед МГУ — вопрос общежитий. Садовничий напомнил, что для возглавляемого им университета эта тема особенно актуальна, так как в МГУ учатся студенты из разных регионов России и из других государств.

Ранее, как передавал NEWS.ru, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах учебный год 1 сентября начнётся в очном формате.