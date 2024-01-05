Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение 2023 года СМИ неоднократно сообщали об очередных температурных и климатических рекордах, зафиксированных в стране. О каких именно погодных аномалиях писали в прессе, насколько редко они встречаются, связаны ли с глобальным потеплением и ждать ли подобного в 2024-м — в материале NEWS.ru.

Какие бывают климатические рекорды

Как рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов, климатические рекорды по температуре, количеству осадков и другим параметрам нужно различать. Они бывают как абсолютными (зафиксированными за весь период наблюдений), так и для каждого месяца, дня или определенного сезона.

«Чаще всего в СМИ приводятся рекорды по дням недели. Хотя, безусловно, они играют свою роль, но не являются определяющими. Самое главное — это абсолютные рекорды. В ноябре у нас было больше 100 рекордов максимальной температуры, но абсолютные были единичными — только в отдельных городах средней полосы были температуры, которые превышали предыдущие значения, зафиксированные за весь ряд наблюдений», — пояснил Шувалов.

Он добавил, что в разных местах России история метеорологических наблюдений разная. В Москве за изменениями погоды следят 150 лет. По его словам, в столице большинство рекордов максимальной суточной температуры в декабре были зафиксированы в XXI веке, а минимальные — в XIX или начале XX века. Как подчеркнул Шувалов, наблюдается тенденция к потеплению.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Насколько преувеличены сообщения о погодных аномалиях

По словам синоптика Шувалова, нередко в информационных сообщениях погодные отклонения выглядят более аномальными, чем в действительности.

«Когда речь идет о суточных рекордах за месяц, иногда СМИ это опускают или говорят скороговоркой, поэтому создается впечатление, что мы живем во время аномалий, но их не так уж много. Например, в 2021 году был преодолен рекорд максимальной температуры в Великобритании. Там температура воздуха преодолела отметку в 40 градусов Цельсия. Но такое бывает не так уж и часто», — добавил Александр Шувалов.

Были ли в 2023 году «настоящие» погодные рекорды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также считает, что чаще в прогнозах говорится о суточных рекордах, но в 2023 году произошли и такие метеособытия, которые обновили предыдущие максимумы.

«Например, сентябрь 2023 года в Москве был продолжением лета, а температура воздуха достигала рекордных отметок за весь период наблюдения. Также в разных федеральных округах были не только суточные, но и рекорды более крупного масштаба. Например, в конце лета выпало небывалое количество дождей в Приморском крае — около 400 миллиметров осадков, а за некоторые сутки — более 100 миллиметров», — напомнил Вильфанд в разговоре с NEWS.ru.

Он добавил, что тогда Приморье накрыли «настоящие тропические ливни, которые нанесли региону огромнейший ущерб с человеческими жертвами».

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Правда ли погодных аномалий в 2023-м стало больше

В беседе с NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд обратил внимание на то, что в 2023 году в РФ существенно больше погодных аномалий, чем в 2022-м.

«Точное количество экстремальных погодных явлений 2023 года будет подсчитано и опубликовано в январе 2024-го. Пока могу сказать, что их было примерно на 20% больше, чем в прошлом году, и это достаточно много. Ураганные ветры и сильные осадки, которые нарушали жизнедеятельность, паводки и жара, аномальные морозы и гололедные явления», — отметил синоптик.

Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru добавил, что мир переживает климатические изменения, в том числе глобальное повышение температуры, которое наблюдается последние 50–60 лет. По его словам, особенно эта тенденция заметна «в средних и высоких широтах».

«У нас на Севере темпы роста температуры в 2–2,5 раза быстрее, чем в тропической и субтропической зоне», — подчеркнул Шувалов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Действительно ли климат в России стремительно меняется

Также собеседник NEWS.ru сослался на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО), согласно которым за последнее 30-летие средняя температура января в Москве «повысилась практически на три градуса» (десятилетие с 2011 по 2020 год было самым теплым за весь период наблюдений). Это, по словам Александра Шувалова, «очень значительно».

«Конечно, увеличение [температуры] в летние месяцы было значительно меньше, но климатические изменения касаются России, может быть, даже в большей степени, чем других стран, расположенных южнее. На погоде это отражается в первую очередь более резкими и частыми ее изменениями, а также большим количеством стихийных бедствий», — добавил Шувалов.

Он сослался на данные, недавно озвученные главой Росгидромета Игорем Шумаковым, согласно которым за 11 месяцев 2023 года в стране произошло 425 неблагоприятных стихийных погодных явлений, что практически в два раза превышает их количество в 1990-е и 2000-е, когда в год фиксировалось по 200–250 таких явлений.

Ждать ли температурных рекордов в 2024-м

По словам Шувалова, глобальные климатические изменения «приводят к учащению и усилению длительных засух, осадков, подтоплений, наводнений, ураганов и других экстремальных событий».

«Мы вступаем в пору, когда нужно стараться адаптироваться не только к постепенному повышению температуры, но и к учащению стихийных бедствий. Конечно, год на год не приходится, но можно достаточно уверенно прогнозировать общий тренд на увеличение стихийных и экстремальных погодных событий в 2024-м», — предупредил Шувалов.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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