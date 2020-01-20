https://static.news.ru/photo/25a1c654-3b56-11ea-8d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

63% граждан считают, что в России есть люди, осуждённые за политические взгляды и «стремление участвовать в политической жизни». Это самый высокий показатель за время проведения опросов с 2004 года.

В 2018 году так думала только половина респондентов, а в 2017-м — 44%, сообщает Левада-Центр.

В январе 2020 года в списке политических заключённых правозащитного центра «Мемориал» указаны 63 человека. В том числе это фигуранты дела «Сети», «московского дела» и дела «Нового Величия».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская опровергла озвученную украинской правозащитницей Ольгой Скрипник информацию о 88 политзаключённых, якобы находящихся в данный момент в тюрьмах Крыма, писал NEWS.ru.