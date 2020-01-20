63% граждан считают, что в России есть люди, осуждённые за политические взгляды и «стремление участвовать в политической жизни». Это самый высокий показатель за время проведения опросов с 2004 года.
В 2018 году так думала только половина респондентов, а в 2017-м — 44%, сообщает Левада-Центр.
В январе 2020 года в списке политических заключённых правозащитного центра «Мемориал»
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская опровергла озвученную украинской правозащитницей Ольгой Скрипник информацию о 88 политзаключённых, якобы находящихся в данный момент в тюрьмах Крыма, писал NEWS.ru.
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