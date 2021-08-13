В России третий день подряд зафиксировали антирекорд по смертям от COVID

В России новый антирекорд по коронавирусу — за сутки от COVID-19 умерли 819 человек. Рекордное число по данному показателю фиксируется третий день подряд, следует из данных, приведённых на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Смертность от COVID растёт в России последние пять дней. Накануне число умерших составило 815 человек, 12 августа — 808, а 11 августа — 799. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 169 683 человека.

Наибольшее число смертей по-прежнему зафиксировано в Москве. С учётом обновлённых данных , в столице скончались 26 539 пациентов с коронавирусом. Следом идёт Санкт-Петербург — 19 938, и Подмосковье — 7560.

Добавим, что за сутки зафиксировали 22 144 новых случаев заражения. Выздоровели 19 550 больных. За весь период пандемии в России заболели 6 579 212 человек, более 5,8 млн — вылечились от COVID.

Ранее сообщалось, что специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о повышении летальности в случае дальнейшей мутации коронавируса. Единственный способ защиты, по словам врача, — это вакцинация.