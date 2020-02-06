Фото: gibdd_rus/twitter.com

Журналист и телеведущая Ксения Собчак стала зачинщицей ссоры с женщинами. На этот раз досталось главному редактору RT Маргарите Симоньян и блогеру Кристине Потупчик.

Началось всё с того, что Потупчик разместила в Instagram фотографию, на которой она позирует в компании Симоньян и её супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. После этого анонимный telegram-канал «Бабская курилка» опубликовал...