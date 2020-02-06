ГИБДД планирует закупить для региональных подразделений более 3,6 тыс. новых автомобилей в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Планируется поставить в регионы не менее 3650 новых патрульных автомобилей, — цитирует
сообщениеГосавтоинспекции ТАСС.
Новые автомобили необходимы для повышения эффективности надзора за дорожным движением, состоянием дорожной инфраструктуры и эксплуатацией транспортных средств.
В ведомстве отметили, что в прошлом году региональные подразделения Госавтоинспекции получили более 4,7 тыс. патрульных автомобилей.
Как ранее писал NEWS.ru, первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен