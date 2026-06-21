Редкие цветы, которых точно нет у ваших соседей: цветут как на картинке, зимуют в средней полосе

Редкие цветы, которых точно нет у ваших соседей: цветут как на картинке, зимуют в средней полосе

Эти малоизвестные среди дачников цветы хорошо растут в российском климате, но их редко встретишь на дачах, а зря.

Эустома (лизиантус): ее крупные махровые цветы диаметром до 8 см напоминают розы или пионы и бывают белыми, розовыми, сиреневыми, желтыми и даже двухцветными, при этом одно растение дает до 20–30 бутонов на одном стебле. Книфофия — она удивит огненными соцветиями-факелами высотой до 1,5 метра, ее цветки меняют окраску от красного снизу до желтого наверху, создавая эффект живого пламени с июня по август. При хорошем укрытии на зиму книфофия зимует в средней полосе.

Фото: D-NEWS.ru

Цератостигма Уилмотта — это низкий кустарник (до 80 см), который с августа по октябрь усыпан яркими небесно-голубыми цветками, похожими на маленькие флоксы. Пенстемон гибридный цветет с июля по сентябрь крупными трубчатыми цветками-колокольчиками розового, красного, фиолетового и синего цветов. Он засухоустойчив, не требует подкормок и прекрасно растет на бедных почвах.

Фото: D-NEWS.ru

Ранее был назван многолетник, который сам разрастается в пышный ковер до 1 м в диаметре.