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07 июня 2026 в 11:00

Цветущий рай без частого полива: этот многолетник сам разрастается в пышный ковер до 1 м в диаметре

Фото: D-NEWS.ru
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Флокс шиловидный — это настоящий цветущий ковер для дачи, который покоряет своей неприхотливостью и пышным цветением.

Уже в апреле-мае, когда большинство цветов только просыпается, стелющиеся побеги высотой 10–15 см полностью скрываются под тысячью мелких звездчатых цветков диаметром до 2,5 см белой, розовой, лиловой, голубой и малиновой окраски, образуя сплошную цветочную шапку, под которой не видно листьев.

Он выдерживает морозы, зимует без укрытия под снегом. При этом флокс шиловидный абсолютно нетребователен к почвам — он предпочитает бедные, рыхлые, хорошо дренированные грунты. Полив ему нужен только в сильную засуху.

Благодаря плотной дернине из переплетенных побегов флокс активно подавляет рост сорняков, удерживает влагу в почве и предотвращает эрозию на склонах — идеальное почвопокровное растение для ленивых дачников.

После первой волны цветения в мае-июне побеги рекомендуется обрезать на треть, что стимулирует рост молодых веточек и, у некоторых сортов, повторное цветение в августе-сентябре.

Ранее был назван многолетник для тех, кто любит на даче отдыхать: цветет все лето, полива хватает от дождя.

Проверено редакцией
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