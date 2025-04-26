Стало известно о гриппе, который может убить человека за несколько дней «Доктор Питер»: редкая форма гриппа А способна убить человека за несколько суток

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Инфекционисты подтвердили существование молниеносной (гипертоксической) и смертельно опасной формы гриппа, однако отметили ее исключительную редкость, пишет «Доктор Питер». Подобное течение болезни характерно преимущественно для гриппа типа А, который в принципе отличается более тяжелыми проявлениями по сравнению с другими штаммами.

Руководитель кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко пояснила, что грипп в любых его формах обычно начинается внезапно и протекает тяжело. Заболевание сразу проявляется выраженной клинической картиной: экстремально высокой температурой (39,5–40 °С и выше), резкой мышечной слабостью, гипотонией, интенсивной головной болью, судорожными состояниями и сильной интоксикацией организма, которая в тяжелых случаях может привести даже к коме.

Такая форма течения гриппа встречается крайне редко, но может быть и у молодых здоровых людей. Наиболее эффективная мера профилактики при гриппе, в том числе от тяжелых и молниеносных форм, — вакцинация, — сказали инфекционисты.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксирован трагический случай гибели ребенка от осложнений, вызванных гриппом типа А. 10-летняя школьница скончалась в квартире на улице Жуковского в Центральном районе города. По имеющейся информации, в последние дни жизни девочка страдала от сильной лихорадки, критически высокой температуры и периодических остановок дыхания. Родители находились рядом с ребенком на протяжении всего периода болезни, которая продолжалась несколько суток.