Рецепт для похудения: чахохбили. Едим — и вес уходит

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Чахохбили — ароматное грузинское блюдо, которое отлично впишется в рацион при похудении, если приготовить его с минимумом масла. Оно богато белком, витаминами и при этом остается сытным и низкокалорийным.

Ингредиенты (на 2 порции)

400 г куриной грудки (без кожи)

2 крупных помидора (300 г) или 1 банка томатов в собственном соку

1 луковица (100 г)

1 болгарский перец (150 г)

1 зубчик чеснока

1 ч. л. оливкового масла (5 г)

Соль, перец, хмели-сунели, кинза/петрушка

Приготовление

Курицу нарежьте кубиками, лук и перец — соломкой, помидоры измельчите в пюре. В сковороде с толстым дном разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности (2−3 минуты). Добавьте курицу, обжаривайте до легкой корочки. Выложите перец, томатное пюре, тушите 15−20 минут под крышкой на среднем огне. В конце добавьте чеснок, специи и зелень.

Пищевая ценность на порцию (примерно)

Калории: 250−280 ккал

Белки: 35−40 г

Жиры: 6−8 г

Углеводы: 12−15 г

Клетчатка: 3−4 г

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