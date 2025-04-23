Чахохбили — ароматное грузинское блюдо, которое отлично впишется в рацион при похудении, если приготовить его с минимумом масла. Оно богато белком, витаминами и при этом остается сытным и низкокалорийным.
Ингредиенты (на 2 порции)
- 400 г куриной грудки (без кожи)
- 2 крупных помидора (300 г) или 1 банка томатов в собственном соку
- 1 луковица (100 г)
- 1 болгарский перец (150 г)
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч. л. оливкового масла (5 г)
- Соль, перец, хмели-сунели, кинза/петрушка
Приготовление
- Курицу нарежьте кубиками, лук и перец — соломкой, помидоры измельчите в пюре.
- В сковороде с толстым дном разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности (2−3 минуты).
- Добавьте курицу, обжаривайте до легкой корочки.
- Выложите перец, томатное пюре, тушите 15−20 минут под крышкой на среднем огне.
- В конце добавьте чеснок, специи и зелень.
Пищевая ценность на порцию (примерно)
- Калории: 250−280 ккал
- Белки: 35−40 г
- Жиры: 6−8 г
- Углеводы: 12−15 г
- Клетчатка: 3−4 г
Ранее сообщалось, что даже на диете иногда хочется по-настоящему сытного и ароматного блюда. Этот рецепт картошки с грибами в мультиварке — идеальный компромисс между вкусом и пользой. На порцию получается 180 ккал.