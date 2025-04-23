Чахохбили — ароматное грузинское блюдо, которое отлично впишется в рацион при похудении, если приготовить его с минимумом масла. Оно богато белком, витаминами и при этом остается сытным и низкокалорийным.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 400 г куриной грудки (без кожи)
  • 2 крупных помидора (300 г) или 1 банка томатов в собственном соку
  • 1 луковица (100 г)
  • 1 болгарский перец (150 г)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч. л. оливкового масла (5 г)
  • Соль, перец, хмели-сунели, кинза/петрушка

Приготовление

  1. Курицу нарежьте кубиками, лук и перец — соломкой, помидоры измельчите в пюре.
  2. В сковороде с толстым дном разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности (2−3 минуты).
  3. Добавьте курицу, обжаривайте до легкой корочки.
  4. Выложите перец, томатное пюре, тушите 15−20 минут под крышкой на среднем огне.
  5. В конце добавьте чеснок, специи и зелень.

Пищевая ценность на порцию (примерно)

  • Калории: 250−280 ккал
  • Белки: 35−40 г
  • Жиры: 6−8 г
  • Углеводы: 12−15 г
  • Клетчатка: 3−4 г

Ранее сообщалось, что даже на диете иногда хочется по-настоящему сытного и ароматного блюда. Этот рецепт картошки с грибами в мультиварке — идеальный компромисс между вкусом и пользой. На порцию получается 180 ккал.