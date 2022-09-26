РБК: Путин может выступить на митинге в центре Москвы после референдумов РБК: Путин может выступить на митинге в центре Москвы по итогам референдумов 30 сентября

Фото: dan-news.info

Российские власти запланировали митинг в центре Москвы по итогам голосования о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, он состоится, предварительно, 30 сентября, передает РБК со ссылкой на собственные источники. По их информации, в мероприятии может принять участие президент России Владимир Путин.

Согласно полученной информации, митинг состоится на Красной площади. Источник в Госдуме, а также собеседник близкий к властям сообщили, что на мероприятии посвященному референдумам будет присутствовать Путин.

В этот же день, до митинга, Путин, как планируется, выступит перед депутатами и сенаторами. <...>Это может быть совмещено с подписанием договора о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, — говорится в сообщении.

Избирком Херсонской области ранее признал референдум в регионе состоявшимся, поскольку явка составила более 50%. Также главы избиркомов Луганской и Донецкой народных республик заявили о том, что плебисцит состоялся. По данным на вечер 25 сентября, явка составляла более 72%.