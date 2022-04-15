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Общество

РБК: Росавиацию покинет глава Управления лётной эксплуатации Костылев

19:28, 17 апреля 2022
РБК: Росавиацию покинет глава Управления лётной эксплуатации Костылев Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Глава Управления лётной эксплуатации Росавиации Максим Костылев отправился в отпуск с последующим увольнением, сообщает РБК. Собеседники издания отметили, что данное решение связано с «утратой доверия» к Костылеву. Кроме того, инсайдеры отметили, что накануне в доме начальника Управления лётной эксплуатации прошли проверки со стороны правоохранителей, которыми были выявлены «нарушения финансового характера».

Сначала Костылев уйдёт в отпуск, <...> затем будет увольнение, возможно, в связи с утратой доверия, — сказано в сообщении.

В РБК уточнили, что в пресс-службе Росавиации от комментариев отказались.

14 апреля в Telegram-канале «Авиаторщина» сообщалось, что в течение последних трёх лет Костылев летал исключительно бизнес-классом, при этом оплачивая только 8% стоимости самих билетов. Собеседник канала уточнил, что такие перелёты обошлись компании в сумму, превосходящую 11 млн рублей.

10 марта Михаил Полубояринов, возглавлявший с конца 2020 года российскую авиагруппу «Аэрофлот» (в холдинг помимо одноимённой авиакомпании входят «Победа» и «Россия»), решил уйти в отставку. Управленец перейдёт в «Почту России», а в должности гендиректора его заменит глава «России» Сергей Александровский, недавно назначенный заместителем гендиректора группы.

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