Директор СВР обвинил журналистов-расследователей в давлении на страну

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что расследовательские издания The Insider* и «Проект»** связаны с Bellingcat, в котором, по его словам, работают бывшие сотрудники спецслужб. Он уверен, что они нужны для давления на Россию. Об этом чиновник заявил в эфире YouTube-шоу телеведущего Владимира Соловьёва.

Кроме того, он считает, что они связаны со структурами оппозиционера Алексея Навального и расследовательским изданием «Важные истории».

Эти составляющие связаны между собой. Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим, — уверен разведчик.

По его словам, сама организация Bellingcat нужна, чтобы нечестными методами давить на страну, физических или юридических лиц.

Информация, которая используется в таких случаях, она фальшивая, непроверенная, и она имеет свои цели, — добавил он.

23 июля расследовательское издание The Insider власти РФ признали иностранным агентом. В список иноагентов попала зарегистрированная в Латвии компания The Insider SIA, которая администрирует домен издания.

15 июля «Проект» был признан властями нежелательной организацией. По мнению Генпрокуратуры, его деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Кроме того, Минюст добавил в реестр СМИ — иностранных агентов пятерых журналистов издания, включая главреда Романа Баданина.

* The Insider признан российскими властями иногаентом.

** Издатель «Проекта», американская НПО Project Media признана российскими властями нежелательной организацией.