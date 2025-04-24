Разрезаешь, а там... Мясной рулет-сюрприз: внутри необычная начинка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим мясной рулет с морковью и сыром — сочный шедевр с начинкой! Этот рулет — настоящая находка для праздничного стола или семейного ужина. Нежное мясо, сладковатая морковь и тягучий сыр создают идеальную вкусовую гармонию, а золотистая корочка делает блюдо по-настоящему аппетитным.

Приготовьте фарш из 500 г говядины и 300 г свинины, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сливок, 50 г панировочных сухарей, соль и перец. Для начинки натрите 2 моркови, обжарьте с луком до мягкости, смешайте с 150 г тертого сыра (сулугуни или чеддер) и зеленью.

Распределите фарш на пищевой пленке слоем 1,5 см, выложите начинку, сверните рулет. Запекайте при 180°C 45 минут, за 10 минут до готовности смажьте сметаной.

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