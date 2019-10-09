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Директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина сообщила, что комиссии врачей выдали 510 разрешений на не зарегистрированное в России лекарство «Фризиум». О необходимости препарата заявляли родители 2 тысяч детей.

По её словам, в некоторых случаях решение о назначении лекарства принимали родственники ребёнка, передаёт « Интерфакс ». Медики не всегда подтверждали такие запросы.

Она отметила, что один производитель готов поставить в Россию 1,4 млн упаковок преднизолона. После этого дефицит сократится, будет необходимо ещё 600 тысяч упаковок. Кроме того, две компании выразили готовность снова начать выпуск препарата.

Ранее News.ru писал, что фармацевтическая компания «Санофи», производящая «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на регистрацию препарата в России. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.