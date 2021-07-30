Разработчики «ЭпиВакКороны» заявили о поставке вакцины в регионы

Вакцина «ЭпиВакКорона» от COVID-19 поставляется во все регионы России. Новый государственный контракт на неё был заключён 16 июля, заявил ТАСС гендиректор разработавшего вакцину центра «Вектор» Ринат Мaксютов.

Сегодня вакцина поставляется во все субъекты РФ. Новый государственный контракт был заключён 16 июля, и с этого времени, начиная со следующего понедельника вакцина была отгружена во все субъекты РФ, — цитирует его агентство.

По данным разработчиков, в настоящий момент произведено более четырёх миллионов доз вакцины центра «Вектор». Из тех, кто завершил полный курс вакцинации, заразились COVID-19 только 0,5 процента.

Отмечается, что двумя компонентами вакцины «ЭпиВaкКорона» привились более одного миллиона человек. При этом наиболее частым побочным эффектом прививки был болезненный укол.

Мaксютов также заявил, что в пoстрегистрационном испытании вакцины участвовали три тысячи добровольцев старше 18 лет. При этом итоги исследований российской вакцины будут подведены к осени 2021 года.

Ранее инициативная группа участников клинических испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» опубликовала открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и центр «Вектор». Они просят провести независимую проверку препарата и опубликовать результаты III этапа его испытаний.

По словам авторов, результаты независимых экспериментов показывают, что вырабатываемые вакциной антитела не способны нейтрализовать коронавирус. Они отмечают, что отсутствие открытых данных по этому препарату провоцирует недоверие как к нему, так и в целом к центру «Вектор». Кроме того, появляется обеспокоенность по поводу защищённости россиян, привившихся этой вакциной, так как «согласно постулату доказательной медицины пока эффективность препарата не доказана экспериментально, научное сообщество и врачи имеют право считать препарат неработающим и испытывать сомнения в целесообразности его применения».