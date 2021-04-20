Разработчик «КовиВака» заявил о его эффективности против мутаций COVID-19

https://static.news.ru/photo/b496d842-a21e-11eb-b186-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «КовиВак» эффективно действует против известных мутаций коронавируса. По его словам, это объясняется тем, что в основе препарата есть антигены целого вируса.

Исходя из того, что разработанная специалистами нашего центра вакцина «КовиВак» является цельновирионной, то есть в её основе представлены антигены целого вируса, она может быть эффективна против всех известных на сегодня мутаций коронавируса. Уверен, что если появится новый штамм коронавируса, требующий создания новой вакцины, то мы её, конечно, сделаем, — цитирует Ишмухаметова ТАСС.

В России к середине апреля 2021 года выявлено более 190 случаев заражения британским и свыше 20 — южноафриканским штаммами смертоносной инфекции. Всемирная организация здравоохранения также называет ещё две разновидности коронавируса — бразильскую и японскую.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые партии третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» отправили в российские регионы. Об этом заявил генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. По его словам, центр постепенно начинает отгружать и отправлять вакцину потребителям с 15 апреля.