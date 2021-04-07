Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил о заражении добровольцев после вакцинации

https://static.news.ru/photo/0fa18ca6-983c-11eb-bd0b-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Часть добровольцев во время испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» заразились коронавирусом. Об этом «Известиям» сообщил директор новосибирского центра «Вектор» Ринат Максютов.

Максютов рассказал, что 20 человек из 150 добровольцев старше 60 лет заразились вирусом после первой дозы препарата. По словам специалиста, такая ситуация характерная особенность всех вакцин против COVID-19, поскольку у большинства людей ещё не успевает выработаться полноценный иммунитет.

Он объяснил, что на это требуется 42 дня после первого укола. Кроме того, среди населения всегда есть 10% невосприимчивых к любым вакцинам.

Следует отметить, что в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли проконтактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них уже была возможность в естественных условиях проконтактировать с больными, что, видимо, и произошло, — отметил директор «Вектора».

Максютов также уверил в безопасности «ЭпиВакКороны», у добровольцев был зафиксирован только один побочный эффект — боль в месте инъекции.

Ранее Максютов сообщил, что полностью пострегистрационные исследования вакцины планируется завершить в конце лета 2021 года, а предварительные итоги испытаний будут объявлены уже в апреле, сообщал NEWS.ru.