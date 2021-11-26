Разработчик «ЭпиВакКороны» оценил её эффективность против штамма «омикрон»

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» может быть так же эффективна против нового штамма коронавируса «омикрон», как и против штамма «дельта». Такого мнения придерживаются в научном центре «Вектор», где был разработан препарат, сообщает ТАСС.

На основании имеющихся данных о мутациях в спайк-белке варианта «омикрон» есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» будет сравнима с таковой для варианта «дельта», — цитирует агентство сообщение центра.

Специалисты «Вектора» отметили, что необходимо немедленное и всестороннее изучение нового штамма. Он вызывает серьёзные опасения из-за наличия большого количества мутаций S-белка. Ряд из них могут способствовать уклонению штамма от иммунного ответа.

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии, Австралии, Чехии.

Ранее член Совета Федерации, врач-педиатр, детский хирург и онколог Владимир Круглый заявил, что заразившиеся новым штаммом уже могут быть и среди россиян. По его словам, это могут быть туристы, ездившие на отдых в Египет. Он призвал власти России закрыть авиасообщение с этой страной до тех пор, пока новая разновидность инфекции не будет изучена.