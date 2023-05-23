Разговор бизнесменов Троценко и Матушевского проверят на подлинность В МВД обратились с просьбой проверить на подлинность разговор бизнесменов

Фото: Пресс-центр МВД России

Запись телефонного разговора, предположительно, состоявшегося между миллиардером Романом Троценко и бизнесменом Николаем Матушевским, проверят на подлинность. С такой просьбой в правоохранительные органы обратилась Демократическая партия России, пишет «Блокнот».

«Просим провести проверку в соответствии с законодательством РФ и принять незамедлительные меры реагирования на произошедшее», — говорится в письме.

Роман Троценко — бывший президент Объединённой судостроительной корпорации и экс-советник президента «Роснефти» Игоря Сечина. Николай Матушевский — давний приятель Троценко, руководитель компании Realogic и создатель московского дизайн-завода «Флакон».

В конце апреля в Сети появилась аудиозапись, на которой два мужских голоса сначала обсуждают отдых на Бали, а затем критикуют действия власти. В частности, один из них говорит, что «на улицах Москвы скоро будут друг друга убивать». Его собеседник признаётся, что в последнее время ему было тяжело в России и соглашается с тем, что «сейчас лучшее время, чтобы бежать из страны».

Предприниматели, которым приписывают участие в этом разговоре, уже назвали опубликованную запись фейком, которую смонтировали с помощью искусственного интеллекта.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который сам попал в похожий скандал, назвал неприличным слив телефонного разговора бизнесменов. Он отметил, что с помощью искусственного интеллекта недоброжелатели могут «ювелирно» подставить кого угодно.