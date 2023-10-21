Расширен перечень преступлений, за которые лишают российского гражданства

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Перечень преступлений, за совершение которых лишают приобретенного гражданства, был расширен в четыре раза, следует из сравнения ныне действующего и принятого ранее законов. Так, количество статей Уголовного кодекса с 18 увеличилось до 64, передает ТАСС.

Все они преимущественно касаются террористической и экстремистской деятельности. Также в перечень включены статьи о захвате заложников, создании организованной вооруженной группировки и насильственном захвате власти. Кроме прочего, лишить приобретенного гражданства могут за посягательство на жизнь государственного деятеля, вооруженный мятеж, диверсию, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международный защитой.

Среди добавленных в перечень преступлений — распространение фейков о вооруженных силах, дискредитация армии, диверсионная деятельность, уклонение от службы в армии и многое другое. Лишать приобретенного гражданства, в том числе, намерены за надругательство над государственной символикой, а также организацию массовых беспорядков.

Ранее лишать гражданства мигрантов, уклоняющихся от воинской службы, предложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, иностранцев с российским паспортом необходимо привлекать к проведению специальной военной операции.