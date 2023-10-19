Уклоняющихся от воинской службы мигрантов предложили лишать гражданства Бастрыкин предложил лишать мигрантов российского гражданства за отказ от службы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, получивших российский паспорт и уклоняющихся от воинской службы. Ролик с военно-научной конференции Клуба военачальников России, где было сделано заявление, ведомство опубликовало на своем YouTube-канале. При этом Бастрыкин назвал авторитетным вопрос о направлении натурализованных граждан на СВО.

Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства, — подчеркнул он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что мигрантов, совершивших тяжелые преступления, необходимо лишать российского гражданства. По мнению парламентария, к числу таких преступлений относятся, в частности, диверсии и террористические акты. При этом Цеков подчеркнул, что срок прекращения гражданства для мигрантов-правонарушителей необходимо обсудить, так как в России оно может действовать бессрочно.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать российского гражданства людей, критикующих проведение спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, большая часть населения страны поддерживает действия России на Украине, в то время как некоторые ради «печенек Госдепа» готовы участвовать в «срежиссированных постановках».