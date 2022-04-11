Володин предложил лишать гражданства РФ за получение «печенек Госдепа»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале призвал лишать российского гражданства людей, критикующих проведение спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, большая часть населения страны поддерживает действия России на Украине, в то время как некоторые ради «печенек Госдепа» готовы учувствовать в «срежиссированных постановках». Володин привёл в качестве примера в своем посте поступок бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которая ворвалась в студию с антивоенным плакатом, а затем получила работу в немецком издании Die Welt.

Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», — написал Володин.

Володин спросил у своих подписчиков, стоит ли лишать гражданства тех, кто работает "на одну из стран НАТО" в целях дискредитации действий российских военных на Украине.

Вечером 14 марта в ходе прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с плакатом против российской спецоперации на Украине. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что это редактор телеканала Марина Овсянникова.

Впоследствии суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам, Следственный комитет России начал доследственную проверку её действий в телестудии. Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступок редактора Первого канала необходимо расследовать по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция.