Рассекретивший архив с пытками во ФСИН попросил убежища во Франции

Бывший заключённый, передавший правозащитникам видеоархив с пытками осуждённых, попросил политического убежища во Франции, передаёт Gulagu.net. На записях видно, как издеваются над людьми в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове.

Отмечается, что программист из Белоруссии по имени Сергей, который смог вывезти из России архив с пытками в пенитенциарных учреждениях, прилетел во Францию и попросил политического убежища. Программист смог покинуть РФ, несмотря на то что ему приходилось якобы уходить от преследования в течение нескольких недель. Из России он попал в Белоруссию, оттуда выехал в одну из стран Северной Африки. Наконец, в ночь на 16 октября он прилетел в Париж.

Российские правозащитники сообщили о намерении обратиться к властям Франции с просьбой защитить мужчину.

Ранее об истязаниях заключённых сообщил комитет против коррупции и пыток Gulagu.net. Он представил видеоархив объёмом 40 гигабайт, на котором запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы. В частности, на кадрах видно, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают над ними сексуальное насилие.

После этого ФСИН начала проверку саратовской тюремной больницы. Позже были уволены начальник ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.

Было возбуждено семь уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.