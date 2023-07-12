Раскрыты причины для перевода ребенка на домашнее обучение Психолог Екушевская назвала выбор фокусных предметов причиной для перехода на домашнее обучение

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При выбранных фокусных предметах можно перевести ребенка на домашнее обучение, посоветовала психолог Анастасия Екушевская. В беседе с LIFE.ru она пояснила, что подобная причина может быть актуальна для родителей старшеклассников. По словам специалиста, школа обязывает уделять внимание всем предметам, но если ребенок определился с будущей специальностью, то ему лучше концентрироваться на конкретных дисциплинах.

Школа обязывает уделять одинаковое внимание всем предметам, что размывает внимание подростков с фокусных и интересующих их предметов. Семейное обучение в этом случае позволяет обеспечить более эффективную подготовку к поступлению, — пояснила психолог.

По словам Екушевской, дети могут обучаться дома, когда они обгоняют школьную программу. Это позволит обеспечить более гибкое и интенсивное обучение, а также сохранит интерес ребенка к учебе. Также стоит отдать предпочтение занятиям дома, когда школьник уделяет много времени профессиональному спорту, науке или творчеству.

Психолог посоветовала задуматься о домашнем обучении, если школьник становится жертвой буллинга. Иногда решить эту проблему переводом из одного учебного заведения в другое не получается. На домашнем обучении ребенок получит безопасную и защищенную среду и сможет сосредоточиться на занятиях. Кроме того, такой тип получения образования подходит, если родители часто переезжают. Это позволит избежать стресса из-за частой смены школ ребенком.

Клинический психолог Татьяна Метелева ранее рассказала, что осознание и отстаивание своих границ поможет ребенку защититься от буллинга и научиться этому он должен на примере отношений с родителями. По ее словам, главной задачей взрослых является научить детей здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми, помочь им социализироваться.