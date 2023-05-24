Раскрыты плюсы и минусы удаленной работы HR-эксперт Мурадян назвал экономию денег работодателем плюсом удаленки

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Одним из плюсов удаленки для работодателей является экономия денег: сокращаются расходы на офисные нужды и на аренду помещения, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. В беседе с «360» он пояснил, что соискателю при этом удается тратить меньше средств, а также не расходовать лишнее время на проезд до места работы.

Появился фактор незакрепленных рабочих мест. Работодатель может арендовать меньшие помещения. Сократились расходы на офисные нужды. Но сотрудникам это не компенсируют — никто бумагу для дома и краски в принтер не даст. С другой стороны, у соискателя меньше логистических затрат, — отметил эксперт.

По словам Мурадяна, благодаря удаленной работе стало проще найти баланс между работой и личной жизнью, в том числе отдельным пластам населения, таким как мамы в декрете. Минусом такого способа работы эксперт назвал отсутствие социализации и ощущение изоляции.

Предприниматель Павел Морозов отметил рост продуктивности на фоне популярности дистанционной работы. Он уточнил, что некоторые процессы удалось сократить, в связи с чем появилась дополнительная возможность экономить. Правда, многим сотрудникам стало сложнее концентрироваться на рабочем процессе из-за отсутствия контроля со стороны руководства, уточнил эксперт. Он призвал ставить соискателям понятные и измеримые задачи, чтобы такие ситуации возникали реже.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова выделила из плюсов гибкое расписание: сотрудникам проще выбирать, когда начать рабочий день и когда его закончить. При этом многие соискатели стали, наоборот, работать больше благодаря этому, добавила эксперт. Также у работников появилась возможность сотрудничать с клиентами по всему миру. Среди минусов Лоикова назвала отвлекающие факторы, которых много дома. Так, мешать работе могут дети, домашние дела или желание расслабиться и посмотреть телевизор.

Работодатель не всегда видит, кто перегружен, а кому можно поручить дополнительную работу. Встают вопросы честности и трекеров, которые отслеживают продуктивность. Многие хотят вернуться в офис, потому что дома семья или кот — это отвлекающие факторы, которые не дают сосредоточиться, — пояснила эксперт.

Гериатр Валерий Новоселов ранее объяснил стремление пожилых людей работать после пенсии желанием улучшить свое материальное положение. По его словам, люди старше 60 лет попадают в созависимое положение — они вынуждены продолжать работать, чтобы повысить качество жизни и улучшить свое здоровье.