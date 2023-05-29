Раскрыты основные причины облысения Трихолог Саперова назвала стресс одной из основных причин облысения

Фото: shutterstock.com

Стресс и нехватка различных витаминов и минералов в организме могут вызвать облысение, предупредила врач-дерматолог, трихолог Ольга Саперова. Она рассказала РИАМО, что частыми причинами выпадения волос могут стать генетическая предрасположенность, нарушение гормонального баланса и применение некоторых лекарственных препаратов. По словам врача, окрашивание волос не может привести к облысению.

Облысение может быть вызвано различными факторами, включая генетическую предрасположенность, стресс, нарушение гормонального баланса, дефицит витаминов и минералов, а также применение некоторых лекарственных препаратов, — пояснила специалист.

Она рекомендует бороться с облысением при помощи применения специальных шампуней и лосьонов, массажа головы или лекарственных препаратов, которые можно приобрести в аптеках по рецепту врача. Еще одним способом борьбы с потерей волос является их пересадка.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее предупредила, что летом для сохранения здоровья и красоты волос ни в коем случае нельзя отказываться от бальзамов и других защитных средств. По ее словам, в летнее время, как и в любое другое, средства по уходу необходимо наносить в обычном режиме.