Названа популярная ошибка по уходу за волосами летом Трихолог Нагайцева призвала пользоваться бальзамами для волос летом

Фото: Shutterstock

Летом для сохранения здоровья и красоты волос ни в коем случае нельзя отказываться от бальзамов и других защитных средств, заявила NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, в летнее время, как и в любое другое, средства по уходу необходимо наносить в обычном режиме.

Многие летом отказываются от бальзамов и масок, считают, что это не нужно. На самом деле волосы подвержены ультрафиолету и возникают те же проблемы, что в любое время года. Средства по уходу остаются в том же режиме. Если вы активно используете маски, они остаются без изменений, — подчеркнула Нагайцева.

Специалист добавила, что летом волосы чувствуют себя неплохо, только если за ними ухаживать.

Ранее Нагайцева рассказала, что летом во время ухода за волосами на первый план выходит гигиена, мыть голову нужно по мере загрязнения и по мере необходимости. Трихолог посоветовала добавить к основному шампуню ежедневное средство для мытья волос, носить головные уборы и обязательно промывать волосы после морской воды. Как отметила специалист, летом головные уборы уберегут кожу от солнечных ожогов, так как любой ожог части головы может привести к повреждению в работе волосяных фолликулов и, как следствие, к выпадению волос.