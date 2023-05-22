Трихолог дала три простых совета по уходу за волосами летом Трихолог Нагайцева посоветовала пользоваться шампунями для ежедневного мытья волос летом

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Летом во время ухода за волосами на первый план выходит гигиена, мыть голову нужно по мере загрязнения и по мере необходимости, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. Специалист посоветовала добавить к основному шампуню ежедневное средство для мытья волос, носить головные уборы и обязательно промывать волосы после морской воды.

К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья. Если вы утром вымыли голову, а потом активно гуляли, занимались спортом и вечером голова несвежая, а у вас какая-то встреча планируется, то можно ещё раз помыть голову именно шампунем для ежедневного мытья, — уточнила Нагайцева.

Трихолог добавила, что летом головные уборы уберегут кожу от солнечных ожогов, так как любой ожог части головы может привести к повреждению в работе волосяных фолликулов и, как следствие, к выпадению волос.

Не стоит забывать про солнцезащитные средства, это вдвойне актуально, если собираетесь ехать на море. После морских процедур голову нужно обязательно сполоснуть пресной водой, можно без моющего средства, но хорошо промыть волосы и кожу головы, — отметила врач.

Ранее Нагайцева рассказала, что витаминные добавки содержат среднесуточные дозировки, которых зачастую достаточно для поддержания здоровья волос, однако при возникновении проблем с волосами добавки не помогут. По ее словам, в этом случае витаминные комплексы не покроют дефицит минералов в организме и нужно обратиться к специалисту.