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У кофейной гущи, на которой принято разве что только гадать, есть множество других полезных применений. Некоторые способы — знакомые модницам или малоизвестные в быту — раскрыли эксперты.

Чаще всего остатки кофе используют для домашнего ухода за кожей. Кофейный пилинг хорошо шлифует и подтягивает лицо и тело, а кроме этого ещё придаёт свежесть и тонизирует. Если же делать обёртывания с кофейной гущей и оливковым маслом, тогда можно победить целлюлит, пишет « Профиль », который собрал советы экспертов Web.de .

Абразивные свойства кофе можно применять для чистки самых разных поверхностей. Кроме того, кофе отлично впитывает неприятные запахи. Также ею можно красить пасхальные яйца.

Во благо можно использовать и способность кофе оставлять невыводимые пятна. Гуща придаст приятный оттенок не только ткани, но и деревянной мебели.

Она может выступать и в качестве удобрения, так как содержит азот и калий. Перед применением в качестве подкормки гущу следует высушить, чтобы не образовалась плесень. На огороде кофейная гуща поможет отпугнуть улиток, муравьёв и даже соседских кошек. Правда, следует помнить о том, что вот дождевые черви, наоборот, запах кофе любят.

Есть и достаточно неожиданный способ использования оставшейся гущи. Некоторые любители мясного советуют мариновать с её помощью стейк, добавив в маринад. Они уверяют, что после этого мясо получается очень нежным.

Кстати, пристрастие к кофе может и обогатить. News.ru писал, что житель французского города Керхора зашёл в закусочную выпить свой любимый напиток, а вскоре выиграл €1 млн в лотерею, билет которой приобрёл там же.