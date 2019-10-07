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У кофейной гущи, на которой принято разве что только гадать, есть множество других полезных применений. Некоторые способы — знакомые модницам или малоизвестные в быту — раскрыли эксперты.

Чаще всего остатки кофе используют для домашнего ухода за кожей. Кофейный пилинг хорошо шлифует и подтягивает лицо и тело, а кроме этого ещё придаёт свежесть и тонизирует. Если же делать обёртывания с кофейной гущей и оливковым маслом, тогда можно победить целлюлит, пишет «Профиль», который собрал советы экспертов Web.de.

Абразивные свойства кофе можно применять для чистки самых разных поверхностей. Кроме того, кофе отлично впитывает неприятные запахи. Также ею можно красить пасхальные яйца.

Во благо можно использовать и способность кофе оставлять невыводимые пятна. Гуща придаст приятный оттенок не только ткани, но и деревянной мебели.

Она может выступать и в качестве удобрения, так как содержит азот и калий. Перед применением в качестве подкормки гущу следует высушить, чтобы не образовалась плесень. На огороде кофейная гуща поможет отпугнуть улиток, муравьёв и даже соседских кошек. Правда, следует помнить о том, что вот дождевые черви, наоборот, запах кофе любят.

Есть и достаточно неожиданный способ использования оставшейся гущи. Некоторые любители мясного советуют мариновать с её помощью стейк, добавив в маринад. Они уверяют, что после этого мясо получается очень нежным.

Кстати, пристрастие к кофе может и обогатить. News.ru писал, что житель французского города Керхора зашёл в закусочную выпить свой любимый напиток, а вскоре выиграл €1 млн в лотерею, билет которой приобрёл там же.

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