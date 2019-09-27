Житель французского города Керхор (департамент Финистер) зашёл в закусочную выпить кофе, приобрёл там же лотерейный билет Euromillions и выиграл €1 млн. Деньги счастливчик планирует потратить на покупку дома и путешествие в Новую Зеландию.
Он добавил, что знаменательный день начался не так радужно — настроение испортила поломка кофемашины, а бодрящего напитка хотелось. Будущий победитель пошёл в ближайшее бистро и заодно решил попытать счастья. Мужчина рассказал, что не придерживался какой-либо стратегии, а просто «поставит» на любимое число, передаёт радиостанция
Вечером того же дня мне пришло сообщение, что я выиграл €1 млн! Я кричал от радости, это была замечательная новость, — поделился впечатлениями новоиспечённый миллионер.
Крупнейший выигрыш в истории лотереи в Финистере составил свыше €8,5 млн в 1997 году. Самый большой куш в Euromillions во всей республике сорвал житель Приморских Альп в 2012 году, обогатившийся на €170 млн.
Ранее News.ru сообщал, что житель Москвы выиграл более 286 миллионов рублей. Он должен обратиться в столичное отделение лотереи, чтобы забрать выигрыш. Его имя не раскрывается.