https://static.news.ru/photo/62c00a5e-e1f7-11e9-813d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Magnus D/wikipedia.org/CC BY 2.0

Житель французского города Керхор (департамент Финистер) зашёл в закусочную выпить кофе, приобрёл там же лотерейный билет Euromillions и выиграл €1 млн. Деньги счастливчик планирует потратить на покупку дома и путешествие в Новую Зеландию.

Он добавил, что знаменательный день начался не так радужно — настроение испортила поломка кофемашины, а бодрящего напитка хотелось. Будущий победитель пошёл в ближайшее бистро и заодно решил попытать счастья. Мужчина рассказал, что не придерживался какой-либо стратегии, а просто «поставит» на любимое число, передаёт радиостанция France Bleu .

Вечером того же дня мне пришло сообщение, что я выиграл €1 млн! Я кричал от радости, это была замечательная новость, — поделился впечатлениями новоиспечённый миллионер.

Крупнейший выигрыш в истории лотереи в Финистере составил свыше €8,5 млн в 1997 году. Самый большой куш в Euromillions во всей республике сорвал житель Приморских Альп в 2012 году, обогатившийся на €170 млн.

Ранее News.ru сообщал, что житель Москвы выиграл более 286 миллионов рублей. Он должен обратиться в столичное отделение лотереи, чтобы забрать выигрыш. Его имя не раскрывается.