Раскрыты негативные последствия кофе для зубов Диетолог Соломатина: кофе разрушает зубы

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Кофе может повредить зубы человека, а если его пить со сладостями, то процесс разрушения эмали многократно усилится, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. Также кофе опасно для зубов своей способностью вымывать из организма кальций.

Кофе — это кислая среда, которая повреждает эмаль. Поэтому после него нужно обязательно пить воду. К тому же кофе тянет на себя кальций и выводит его из организма, что тоже впоследствии скажется на состоянии зубов, — пояснила медик.

При этом употребление кофе с сахаром или сладостями только усилит его негативное воздействие на зубы. По ее словам, кофе размягчает эмаль, и бактерии, которые под действием сахара размножаются во рту, с легкостью проникают в нее.

Еще один недостаток кофе заключается в том, что он вызывает обезвоживание в полости рта. Из-за уменьшения количества слюны, среда во рту становится сухой, и она уже не может справляться с одной из главных своих задач — убивать бактерии, добавила Соломатина.

Врач-диетолог Марият Мухина ранее посоветовала не пить кофе вместе с продуктами, содержащими железо, а также с пряностями и алкоголем. По словам специалиста, одновременное употребление кофе и спиртного может привести к усилению алкогольной интоксикации.