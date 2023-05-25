Раскрыты детали из жизни задержанного за госизмену конструктора ОПК Задержанный за госизмену конструктор ОПК в Ростове-на-Дону хотел уехать за границу

Фото: НАК

Задержанный в Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене конструктор ОПК хотел уехать за границу, рассказал источник в правоохранительных органах. Собеседник сообщил изданию «КП — Ростов-на-Дону», что подозреваемый несколько раз подавал документы для участия в лотерее на розыгрыш грин-карты. Отмечается, что у задержанного было мало друзей, он отличался замкнутым характером.

Он был замкнутым, хотел уехать за границу. Несколько раз направлял документы для участия в лотерее по розыгрышу грин-карты, — подчеркнул источник.

По его словам, конструктор ОПК был женат два года, но развелся. На своей должности он работал с 2004 года. Задержанный в том числе является лейтенантом запаса, так как проходил обучение на военной кафедре при университете. Мужчина родился в Шахтах, а учился в Новочеркасске на горно-механическом факультете.

По версии следствия, с февраля по апрель 2023 года подозреваемый поддерживал связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В центре управления общественных связей ФСБ РФ добавили, что сотрудник ОПК передавал информацию о расположении предприятий, средств ПВО и личного состава ВС РФ в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону по обвинению в государственной измене был задержан конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Инженеру грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.