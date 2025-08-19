Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 08:37

Раскрыто, как террористы из «Крокуса» получили оплату за преступление

Сообщник террористов из «Крокуса» перевел им деньги за атаку через незнакомца

Предполагаемый сообщник фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Шахромджон Гадоев перевел деньги на карту исполнителю через незнакомого человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, он обратился к гражданину Киргизии под вымышленным предлогом и убедил его совершить перевод.

Находясь в городе Екатеринбурге, в отделении Сбербанка <...>, обратился к незнакомому мужчине по национальности киргиз, придумав предлог, попросил перевести деньги на карту Шамсидина Фаридуни, выполнив указание Солиева, — говорится в документах.

Согласно расследованию, куратор террористов поручил Гадоеву найти выходца из Средней Азии и использовать его карту для перевода 350 тысяч рублей. После совершения операции сообщник сфотографировал квитанцию и отправил ее организаторам преступления.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» жарили шашлыки в лесу до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Отмечается, что такое указание террористам дал их куратор для конспирации.

теракты
террористы
преступления
деньги
сообщники
Крокус Сити Холл
уголовные дела
