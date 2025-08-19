Раскрыто, как террористы из «Крокуса» получили оплату за преступление

Предполагаемый сообщник фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Шахромджон Гадоев перевел деньги на карту исполнителю через незнакомого человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, он обратился к гражданину Киргизии под вымышленным предлогом и убедил его совершить перевод.
Находясь в городе Екатеринбурге, в отделении Сбербанка <...>, обратился к незнакомому мужчине по национальности киргиз, придумав предлог, попросил перевести деньги на карту Шамсидина Фаридуни, выполнив указание Солиева, — говорится в документах.
Согласно расследованию, куратор террористов поручил Гадоеву найти выходца из Средней Азии и использовать его карту для перевода 350 тысяч рублей. После совершения операции сообщник сфотографировал квитанцию и отправил ее организаторам преступления.
Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» жарили шашлыки в лесу до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Отмечается, что такое указание террористам дал их куратор для конспирации.