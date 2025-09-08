Раскрыто число потерпевших по делу о теракте против генерала Кириллова Потерпевшими по делу о теракте против генерала Кириллова признаны 11 человек

Потерпевшими по делу о теракте, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, признаны 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Из документов следует, что все указанные лица уже были допрошены.

Как следует из пояснений следователя <...>, признаны в качестве потерпевших и допрошены 11 граждан, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что число фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова достигло пяти человек. Речь идет об Андрее Гедзике, Роберте Сафаряне, Ахмаджоне Курбонове, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве. По версии следствия, преступники заложили СВУ в электросамокат и припарковали его возле жилого дома. Курбонов заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, пообещавших ему $100 тысяч (8 млн рублей) и возможность уехать в Евросоюз.

Куратора обвиняемых в убийстве объявили в международный розыск. В момент совершения преступления он находился в Дубае. Знакомство Точиева с куратором произошло в 2022 году в колонии, где они отбывали срок. После освобождения мужчины продолжали общаться.