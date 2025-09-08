Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 09:33

Раскрыто число потерпевших по делу о теракте против генерала Кириллова

Потерпевшими по делу о теракте против генерала Кириллова признаны 11 человек

Ситуация на месте взрыва самодельного взрывного устройства на Рязанском проспекте, 2024 год Ситуация на месте взрыва самодельного взрывного устройства на Рязанском проспекте, 2024 год Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потерпевшими по делу о теракте, в котором погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, признаны 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Из документов следует, что все указанные лица уже были допрошены.

Как следует из пояснений следователя <...>, признаны в качестве потерпевших и допрошены 11 граждан, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что число фигурантов дела о теракте против генерала Кириллова достигло пяти человек. Речь идет об Андрее Гедзике, Роберте Сафаряне, Ахмаджоне Курбонове, Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве. По версии следствия, преступники заложили СВУ в электросамокат и припарковали его возле жилого дома. Курбонов заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, пообещавших ему $100 тысяч (8 млн рублей) и возможность уехать в Евросоюз.

Куратора обвиняемых в убийстве объявили в международный розыск. В момент совершения преступления он находился в Дубае. Знакомство Точиева с куратором произошло в 2022 году в колонии, где они отбывали срок. После освобождения мужчины продолжали общаться.

Игорь Кириллов
генералы
теракты
потерпевшие
взрывы
смерти
пострадавшие
