Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 13:44

Раскрыта суть новых правил медиации, которые могут вступить в силу в апреле

Переговорщик Хрулев: медиация может потерять статус конфиденциальности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минюст предложил законопроект, который может лишить медиацию статуса конфиденциальности, заявил NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, новые нормы могут быть утверждены в конце апреля.

Минюст предлагает встроить медиацию в арбитражный и гражданский процесс более плотно, чем это сделано сейчас. Если поправки примут, стороны после выбора переговорщика должны будут в течение семи рабочих дней сообщить суду его данные и представить подтверждение того, что он отвечает требованиям закона. Главное опасение связано с конфиденциальностью, которая для медиации всегда была одной из основ. Таким образом, суд получает право интересоваться тем, как идет процедура, а при согласии сторон может ввести медиатора в пространство судебного заседания, — поделился Хрулев.

Он подчеркнул, что для профессионального сообщества поправки воспринимаются как тенденция к стиранию различий между независимой медиацией и судебным примирением, где суд изначально играет более значительную организационную роль. По мнению эксперта, этот риск имеет практическое значение, так как медиация может утратить часть той атмосферы доверия, ради которой ее выбирают.

Одновременно в кодексах хотят прямо записать, что медиатор не вправе совершать действия, которые сами по себе создают, меняют или прекращают права и обязанности участников спора. Пока речь идет только о проекте. Публичное обсуждение завершается 11 апреля 2026 года, а вступление новых правил, если их примут, намечено через 10 календарных дней после официального опубликования, — резюмировал Хрулев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что развитие медиации может снизить уровень подростковой преступности и помочь в социализации несовершеннолетних. По его словам, традиционная система реагирования фокусируется на наказании виновного, тогда как восстановительный подход делает акцент на возмещении вреда и осознании молодыми людьми последствий своих действий.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.