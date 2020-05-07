Власти Сочи начали обсуждать снятие ограничений после майских праздников

https://static.news.ru/photo/a93052f2-906e-11ea-a03f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Сочи уже после майских праздников могут ослабить карантинные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Об том говорится в плане, который отражает поэтапную отмену ограничений. Документ оказался в распоряжении TourDom.ru.

По информации портала, в документе несколько пунктов. В частности, с 18 мая в Сочи предполагается возобновить работу парков культуры и развлечений. Кроме того, заработают канатная дорога, набережные, пляжи и организации, оказывающие экскурсионные услуги.

Второй этап, которой наступит 25 мая, предполагает возобновление работы предприятий общепита, магазинов и салонов красоты. Гостиницы и мини-отели могут открыться 1 июня. С началом лета инфраструктура будет доступна для приезжих из тех регионов страны, где зафиксирована благоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Сейчас в Сочи продолжает действовать запрет на бронирование мест в любых средствах размещения, согласно решению российского правительства, которое запретило приём и размещение туристов с 28 марта по 1 июня.

Как писал NEWS.ru, ранее жителям Сочи начали бесплатно выдавать медицинские маски.