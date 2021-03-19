Раскрыты схемы обмана с переводом денег «по ошибке»

https://static.news.ru/photo/337d5e52-8946-11eb-8ecb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты раскрыли схемы обмана, когда жертве якобы по ошибке переводят деньги, а после требуют вернуть их обратно. По их словам, на текущий день имеются разнообразные вариации, однако суть одна.

К примеру, жертве поступает СМС от банка о зачислении средств, а после звонит расстроенная женщина и просит срочно вернуть деньги. Зачастую, мошенники при этом дают выбор — либо вернуть средства на карту, либо положить их на счёт мобильного телефона. Как рассказал замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, в данном случае мошенник отправляет человеку сообщение с фальшивого номера. В результате жертва отдаёт собственные деньги, пишет РИА Новости.

Есть ещё и другая схема. Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова поведала, что мошенник отправляет жертве реальные деньги, после чего требует вернуть. Тем не менее сразу же после перевода мошенник звонит в банк и просит отменить перевод. Таким образом, он возвращает себе перевод и ещё получает деньги от доверчивой жертвы.

Эксперты посоветовали при зачислении на карту денег от неизвестного лица и последующей просьбе их вернуть не торопиться с возвратом. Для начала следует проверить баланс счёта, затем проинформировать банк о поступлении чужих денег.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники придумали новую схему обмана российских граждан при помощи электронных писем и обещаний финансовой выгоды. Теперь они называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают потенциальной жертве бесплатный билет.