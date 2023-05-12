Раскрыта самая частая причина проблем с зарядкой телефона Технический специалист Закарян назвал загрязнение порта причиной проблем с зарядкой телефона

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Проблемы с зарядкой телефона чаще всего возникают из-за загрязнения порта, а не из-за механических повреждений, рассказал технический специалист Ваге Закарян. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что засорить порт могут пыль, мелкий мусор и шерсть домашних животных. По словам специалиста, подобное происходит из-за того, что гаджет практически всегда находится в кармане одежды или в сумке.

Порт для зарядки может просто засориться. И это происходит очень часто, ведь телефон приходится почти всегда носить с собой, а значит, он может засориться в кармане одежды или в сумке. Засорить зарядный порт может пыль, мелкий мусор и даже шерсть домашних животных, — пояснил Закарян.

По словам специалиста, этот процесс занимает длительное время, поэтому не всегда пользователь находит реальную причину проблем с зарядкой. Закарян советует прочистить порт щеткой или продуть холодным воздухом. Если не удается сделать это самостоятельно, то нужно отнести гаджет в сервисный центр, где мастер сможет провести более качественную очистку.

Закарян предупредил, что проблемы с зарядкой также могут появиться из-за его намокания. В таком случае необходимо просушить порт, а после вновь попробовать зарядить телефон.

IT-эксперт Алексей Курочкин ранее рассказал, что быстрая разрядка телефона чаще всего связана с работой приложений в фоновом режиме. По его словам, аккумулятор также может быстро сесть при передаче данных через Wi-Fi или сотовую сеть, при поиске сети и из-за перегрузки процессоров.