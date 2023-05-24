Раскрыта польза шпината для здоровья пожилых Диетолог Соломатина: шпинат полезен для укрепления иммунной системы пожилых

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Одним из полезных свойств шпината является укрепление иммунной системы, поэтому пожилым людям следует включить его в свой рацион, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист отметила в беседе с «Москвой 24», что этот продукт содержит большое количество каротиноидов, которые также благоприятно влияют на зрение, слизистые и сосуды.

В шпинате много каротиноидов. Он укрепляет зрение, иммунную систему, все слизистые, эндотелий сосудов. Шпинат даже полезен для профилактики развития катаракты, поскольку снижает количество свободных радикалов, — пояснила диетолог.

По ее словам, в шпинате также есть калий, который выводит излишки жидкости из организма, что препятствует повышению давления. Кроме того, благодаря содержанию магния улучшается состояние нервной системы, снижается раздражительность и укрепляется костная ткань. При этом продукт стоит исключить из рациона людям с повышенной свертываемостью крови, подагрой и заболеваниями кишечника в стадии обострения.

В продукте также содержится клетчатка, которая помогает в борьбе с запорами, часто встречающимися у людей пожилого возраста, подчеркнула Соломатина. Растительный белок, который есть в шпинате, помогает поддерживать нормальную деятельность всего организма, а витамин К необходим для нормальной свертываемости крови.

Есть там и витамин E, который считается витамином красоты. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, — заключила диетолог.

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